موريتانيا تمنع إستيراد الدواجن من الجزائر

أعلنت وزارة التنمية الريفية الموريتانية، عن حظر إستيراد الدواجن من الجزائر، بعد ظهور معطيات تؤكد وباء انفلونزا الطيور.

وحسب موقع صحراء ميديا الموريتاني، فقد وجه وزير التنمية الدي ولد الزين رسالة للمصالح المختصة لمنع إستيراد الدواجن.

وأكد وزير التنمية على ضرورة تعزيز المراقبة على المنافذ البرية خاصة مع الجزائر، ومن خلال ميناء نواكشوط ومطار أم التونسي.

وأوضح ولد الزين، أن القرار يأتي عقب تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، يؤكد ظهور صنف شديد الخطورة من إنفلونزا الطيور بالجزائر.

وقالت وزارة التنمية الريفية إن القرار اتخذ اعتبارا لكون عوامل عديدة يمكن أن تساهم في انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.

بما في ذلك المبادلات التجارية ومختلف ممارسات التسويق، وكذا من خلال مداجن التربية وعبر الطيور البرية.