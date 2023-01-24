موريتانيا تُحقق تأهلا تاريخيا وتضرب موعدا للسنغال في ربع نهائي الشان

حقق أمسية اليوم الثلاثاء مُنتخب موريتانيا تأهلا تاريخيا للدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وذلك بعد فوز المُرابطون أمام مالي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الـ4 لدور المجموعات.

وسمح الفوز المُحقق بملعب ميلود هدفي بوهران لموريتانيا بتصدر المجموعة بـ4 نقاط لتواجه السنغال في الدور ربع النهائي.

بينما احتلت أنغولا المركز الثاني بنُقطتين في حين جاء وصيف النسخة الماضية للشان مُنتخب مالي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتضم هاته المجموعة 3 مُنتخبات فقط لذلك يتأهل مُتصدر المجموعة فقط للدور ربع النهائي.