موريتانيا: عضوية الجزائر بمجلس الأمن ستضيف صوتاً قوياً

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، أن انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، سيضيف لهذا المحفل الأممي “صوتا قويا’.

وجاء في بيان للوزارة، أن انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، سيساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الإستراتيجية العربية والإفريقية وفي تعزيز السلم والأمن العالميين.

وأكدت الوزارة، أنها تلقت بارتياح نبأ فوز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للعامين المقبلين اعتبارا من جانفي 2024.

مضيفة أن الحكومة الموريتانية، إذ تهنئ الجزائر الشقيقة على هذا النجاح الدبلوماسي الكبير. لتؤكد ثقتها في أن عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي ستضيف إلى هذا المحفل الأممي صوتا قويا. يساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الإستراتيجية العربية والإفريقية وفي تعزيز السلم والأمن العالميين.