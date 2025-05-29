موريتانيا ترخّص للجزائر صيد السمك في مياهها الإقليمية 

أشرف، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس، رفقة الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، على مراسم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية-الموريتاتية، لتفعيل بروتوكول الصيد الممضى بين البلدين سنة 2022.

وحسب بيانٍ للوزارة، تم تفعيل بروتوكول الصيد الذي يمنح الجزائر رخص صيد السمك في المياه الإقليمية الموريتانية.

كما بحث أعضاء اللجنة إمكانية توسيع التعاون ليشمل مجال تربية المائيات، بناء وإصلاح السفن، والبحث العلمي. وكذا تعزيز التبادلات التجارية لارتقائها إلى مستوى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين.

وخلال اللقاء، تم تنصيب اللجنة الفنية المشتركة، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية للجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الجزائر، في الفترة الممتدة من 25 الى 29 ماي الجاري.