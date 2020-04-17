مورينو: “لم أرد تحطيم سليماني ولهذا السبب استبعدته في البداية”

كشف مدرب نادي موناكو، روبرتو مورينو، السبب الذي دفعه لاستبعاد إسلام سليماني، من تشكيلته في بداية توليه العارضة الفنية للفريق خلفا لجارديم.

وصرح روبرتو مورينو، في حوار لقناة “أر أم سي” الفرنسية: “في البداية قررت وضع سليماني، في الإحتياط، لأنني أردت الإعتماد خطة (4-3-3).

وأضاف: “بفضل هذه الخطة نجحنا في الفوز على ريمس، وكان من الأجدر المواصلة بنفس الخطة أمام باري سان جيرمان”.

وتابع مدب موناكو: “بعد ذلك أصيب سليماني، لكن بمجرد تعافيه اعتمدت عليه، لم أرغب في أي لحظة تحطيم عمله، بدليل أنه لعب كثيرا معي بعد ذلك”.

وختم روبيرتو مورينو: “هذه هي حياة المدرب، إذا كان يملك تشكيلة ثرية، لا يستطيع إشراك الجميع”.

يذكر أن إسلام سليماني، تألق بشكل لافت هذا الموسم بألوان ناديه موناكو، أين سجل 9 أهداف، ومنح 7 تمريرات حاسمة.