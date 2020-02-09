“مورينو” يعترف.. “بوجود سليماني نحن أقوى وهو لاعب كبير”

اعترف الإسباني “مورينو” مدرب “موناكو” أن الفريق الفرنسي يكون أقوى بوجود النجم الجزائري “إسلام سليماني”.

وقال “مورينو” في تصريحات صحفية: “سليماني يقدم الكثير للفريق سواء بتمريراته أو بأهدافه وقلتها من قبل أنه لاعب كبير”.

وأضاف: “الغرينتا التي يتمتع بها تساعد الفريق على تقديم الأفضل دائما”.

وتابع: “الثنائي سليماني بن يدر لطالما أثبت قوته، فهما لاعبين متفاهمين كثيرا في خط الهجوم وهذا ما يمنحنا الثقة اللازمة لمواصلة حصد الانتصارات”.

في حين ختم كلامه: “بوجود سليماني وبن يدر نحن أقوى بالرغم من أني لا أريد أن يرتكز أداء الفريق على لاعبين فقط”.