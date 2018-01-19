مورينيو:”نحن في مفاوضات مُتقدمة مع سانشيز .. لكن”

أكد المُدرب البرتغالي لنادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي “جوزي مورينيو” تقدم المفاوضات بين إدارة فريقه والمُهاجم التشيلي لنادي “أرسنال” “أليكسيس سانشيز”.

وقال “السبيشل وان” اليوم الجمعة في ندوة صحفية قبل لقاء ناديه غدا السبت ضد “بيرنلي” في “البريمرليغ”.

“أظن أن العالم كله يعلم مايدور من مفاوضات بين اليونايتد وأليكسيس خاصة بعد حديث فينغر عن ذلك”.

وأضاف:”ليس هناك شيئ نُخفيه.. لكن لا يوجد أي توقيع رسمي لحد الأن فأليكسيس مازال لاعبا في أرسنال”.

وما يُؤكد قرب إنتقال أليكسيس لقلعة “الشياطين الحمر” هو إنتشار صور خاصة بقميص اللاعب الجديد بالرقم 7 في متاجر النادي.