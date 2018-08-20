“مورينيو” في عين الإعصار !

يواجه البرتغالي “جوزي مورينيو” هجوما حادا من طرف النقاد في إنجلترا وحتى من الصحافة البريطانية بعد الخسارة التي تعرض لها الشياطين الحمر يوم أمس الأحد.

وكان نادي “مانشستر يونايتد” قد ظهر بوجه شاحب للغاية وبأداء سيء رغم عودة اللاعبين الذين شاركوا في المونديال في صورة “لوكاكاو”.

ووصفت صحيفة “الميرور” البريطانية كتيبة “مورينيو” بـ “المهرجين” بسبب سوء أدائهم وبالخطة الدفاعية التي يمتاز بها “السبيشل وان”.

وكان مورينيو قد هاجم “مانشستر سيتي” بعد “الفيلم” الذي صدر مؤخرا حول مسيرة البطل وأكد أنهم يفتقرون لـ “اللباقة” كونه ظهر في أكثر من مرة في الفيلم الوثائقي.