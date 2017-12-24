مورينيو: “محرز مُمثل والحكم كان مثالي” !

يبدو أن نتيجة التعادل التي حققها نادي ليستر سيتي سهرة أمس السبت أثرت كثيرا على المدرب البرتغالي للشياطين الحمر “جوزي مورينيو” الذي تفاجئ لغضب جماهير “الفوكسيس” على أداء الحكم.

وقال “مورينيو”: “قدّم الحكم موس أداء رائع في المباراة، ولا أعلم سبب غضب جماهير ليستر على أدائه”.

واضاف: “البطاقة الحمراء تعني البطاقة الحمراء وأمارتي يستحق ذلك”

وتابع: “والبطاقة الصفراء لمحرز كانت مستحقة لأنه مثّل في تلك اللقطة”.

وكان محرز قد تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ81 بعد أن حاول الحصول على خطأ قرب منطقة العمليات.