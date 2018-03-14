مورينيو محل سخرية الصحافة العالمية !

أبدت الصحف العالمية سخريتها من نادي مانشستر يونايتد ومن المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” الذي حمّلته مسؤولية إقصاء اليونايتد من دوري الأبطال.

كما أكد محللو القنوات البريطانية على غرار الـ “BBC”، أن ّمورينيو بطريقته العشوائية جعل من اليونايتد يبدو كفريق صغير.

وحتى النجوم لم يعد لهم مكان في فلسفته، فبوغبا الذي كان متألقا مع اليوفي أصبح لاعب عادي في الشياطين الحمر.

و المهاجم “لوكاكو” الذي كان “سفاح منطقة الـ18” مع إيفرتون انخفض مستواه بشكل كبير.

بالإضافة إلى التشيلي “أليكسيس سانشيز” الذي لم يجد ضالته مع “السبيشال وان”.

وصنعت تصريحات “مورينيو” الحدث أيضا في وسائل الإعلام البريطانية التي صبّت جمّ غضبها على المدرب البرتغالي.

حيث صرح قائلا: “مانشستر يونايتد سبق له الخروج من هذا الدور ولكني فخور بما قدمه لاعبو الفريق “.

وكان اليونايتد قد مُني بالهزيمة في “الأولدترافورد” على يد “إشبيلية” بنتيجة 2-1.