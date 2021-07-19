مورينيو يتحرك من أجل بن سبعيني

كشف الإعلام الإيطالي، بأن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني لا يزال مطلوبا وبقوة من طرف المدرب الجديد لنادي روما، جوزي مورينيو والذي يريده في تشكيلته، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك رغم إرتباطه ببوروسيا مونشنغلادباخ الى غاية 2023.

وأكدت “كورييري ديلو سبورت”، بأن “السبيشل وان”، مُعجب كثيرا بمؤهلات مُحارب الصحراء ويُصر على إستقدامه من أجل تعويض المصاب ليوناردو سبينازولا، والذي لن يعود للملاعب سوى بعد 6 أشهر من الآن.

وأوضح ذات المصدر، بأن مُسيري “الجيالو روسي”، يسعون لضم المدافع مُتعدد المناصب على شكل إعارة، وبعدها إلزامية الشراء، وهو المُقترح الذي يُستبعد أن ينال رضى الألمان، الذين يرفضون أصلا التخلي عن ظهيرهم الأيسر.