مورينيو يتضامن مع زيدان ويرفض سكب الزيت على النار !

رفض المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” التعليق على ما يحدث في النادي الملكي وأكد أنه لن يسكب الزيت على النار وأنه متضامن مع زيدان.
وقال مورينيو: “لن أسكب الزيت على النار بالحديث عن رونالدو أو غيره، الريال بحاجة له”.
وأضاف: “كل مدرب وكل فريق يتمنى وجود رونالدو معه، لكن الآن زيزو والريال بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى”.
وتابع: “بطبيعة الحال يؤلمني مشاهدة الريال وهو في هذه الوضعية، لا تنسوا أني كنت مدربا للفريق لثلاث سنوات”.
وختم كلامه: “كل مدرب يعيش أوقات سعيدة وأخرى عصيبة، لكن الأهم أن تفكر دائما إلى ما هو قادم”.
من جهة أخرى، يعيش “زيزو” أوقات عصيبة مع النادي الملكي ويقترب من مغادرة القلعة البيضاء.
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