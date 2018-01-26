مورينيو يتضامن مع زيدان ويرفض سكب الزيت على النار !

رفض المدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” التعليق على ما يحدث في النادي الملكي وأكد أنه لن يسكب الزيت على النار وأنه متضامن مع زيدان.

وقال مورينيو: “لن أسكب الزيت على النار بالحديث عن رونالدو أو غيره، الريال بحاجة له”.

وأضاف: “كل مدرب وكل فريق يتمنى وجود رونالدو معه، لكن الآن زيزو والريال بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع: “بطبيعة الحال يؤلمني مشاهدة الريال وهو في هذه الوضعية، لا تنسوا أني كنت مدربا للفريق لثلاث سنوات”.

وختم كلامه: “كل مدرب يعيش أوقات سعيدة وأخرى عصيبة، لكن الأهم أن تفكر دائما إلى ما هو قادم”.

من جهة أخرى، يعيش “زيزو” أوقات عصيبة مع النادي الملكي ويقترب من مغادرة القلعة البيضاء.