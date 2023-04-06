مورينيو يتلقى عرض خرافي لتدريب المنتخب السعودي

تلقى المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، عرض ضخم من مسؤولي الكرة السعودية، من أجل اقناعه بتولي العارضة الفنية للمنتخب السعودي.

وحسب ما نقله موقع “أوروسبور” عن صحيفة “كوريري ديلو سبور” الايطالية، تلقى مورينيو عرضا ماليا بقيمة 120 مليون أورو في عامين، مقابل توليه تدريب المنتخب السعودي.

كما أكدة تقارير صحفية عالمية، بأن “السبيشل وان” سيكون المدرب الأغلى على الإطلاق، في حال موافقته على هذا العرض.

يذكر أن المنتخب السعودي كانت تحت اشراف المدرب الفرنسي هيرفي رونار، قبل استقالة هذا الأخير مؤخرا، للاشراف على منتخب فرنسا للسيدات.