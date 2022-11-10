مورينيو يتهم أحد لاعبيه بخيانة روما ويطالبه بمغادرة الفريق

صنع جوزي مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، أحد لاعبيه بالخيانة، بعد تعثرهم الأخير في المواجهة التي جمعتهم بنادي ساسولو.

ونقلت الصحافة الإيطالية، تصريحات مورينيو، عقب تعادلهم أمام ساسولو بـ(1-1)، أين قال: “كنا نريد الفوز، لكن جهود الفريق خانها لاعب واحد غير محترف”.

كما أضاف: “كنت سعيدا بآداء 15 لاعب، لكن مجهود الفريق تعرض للخيانة من لاعب واحد، بسبب موقف غير احترافي، لقد خان الجميع”.

وأردف السبيشل وان: “أخبرت الخائن في غرف تغيير الملابس، بالبحث عن فريق جديد في جانفي، وهذا أمر استثنائي لا أفعله عادة”.

ورجحت الصحافة الإيطالية، بأن تصريحات مورينيو، كان يقصد بها اللاعب ريك كارسدروب، الذي دخل بديلا في هذه المباراة، وكان خارج الإطار.