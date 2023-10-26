مورينيو يجدد ثقته في عوار

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، صبيحة اليوم الخميس، أن مدرب روما جوزيه مورينيو قرر تجديد ثقته في لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار.

وحسب تقرير لموقع “روما براس” المقرب من نادي العاصمة، فإن “السبيشل وان” من المنتظر أن يقحم عوار أساسيا في مواجهة سلافيا براج.

برسم مواجهة الجولة الثالثة من دور مجموعات لمنافسة الأوروبا ليغ.

وستنطلق المواجهة بداية من الساعة 20.00 مساءً، والتي سيحتضنها ملعب الأولمبيكو.

وللإشارة، شارك عوار مع روما في 9 مواجهات هذا الموسم في كل المنافسات، منها 6 مرات أساسي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.