مورينيو يجدد ثقته في عوار

يستأنف الدولي الجزائري حسام عوار. اليوم الأحد. رفقة ناديه روما. مباريات الدوري الإيطالي. بمواجهة الضيف فريق مونزا.

وكشف إدارة نادي روما، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم عوار.

وقرر المدرب خوزي مورينيو، تجديد الثقة في لاعبه الدولي الجزائري، بعد اقتناعه بالمردود الذي قدمه خلال مشاركته في المباريات الماضية.

ويسعى حسام عوار، لاستغلال هذه المباراة، من أجل تأكيد أحقيته في التواجد ضمن التشكيلة الأساسية لناديه روما، من خلال المساهمة في تحقيق الفوز أمام الضيف مونزا.