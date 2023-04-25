مورينيو يشترط التعاقد مع هجوم ناري منهم جزائري

كشف الإعلام الإيطالي عن اشتراط مدرب روما الايطالي جوزي مورينيو التعاقد مع لاعبين بارزين في الهجوم لتجديد عقده.

وأكّد موقع “AS ROMA LIVE” في تقرير له اليوم عبر الموقع، أن مورينيو وضع اسم اللاعب الجزائري حسام عوار الذي قرّر الدفاع على الألوان الوطنية بداية من التربص المقبل.

إلى جانب ذلك، اشترط “السبيشل وان” التعاقد مع مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينيو الذي سينتهي عقده الصيف المقبل.

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