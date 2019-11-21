“مورينيو” يصدم “عطال” !!

أكد المدرب البرتغالي الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي “جوزي مورينيو” أنه لايحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وفي أول ندوة صحفية عقدها “السبيشل وان” اليوم الخميس بعد تعيينه خلفا لبوكيتينو قال:”اللاعبون المتواجدون حاليا هم أفضل هدية، لا أحتاج للاعبين جدد”.

وأضاف:”فقط أحتاج لأن أعرف هؤلاء اللاعبين أكثر، أعرفهم جيدا، لكن لن يحدث ذلك بالشكل الكافي دون مقابلتهم”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية كشفت في اليومين الماضيين رغبة “مورينيو” في التعاقد مع النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” الشتاء المقبل.