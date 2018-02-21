مورينيو يعود لإسبانيا ويسعى للفوز على إشبيلية !

ستكون الأنظار موجهة إلى “السانشيز بيزخوان” أن سيستضيف نادي إشبيلية نادي مانشستر يونايتد في ذهاب الدور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

عودة مورينيو لإسبانيا من جديد وإلى الأندلس ستكون مثيرة خاصة وأنه يعرف جيدا ملعب “السانشيز بيزخوان”.

وكان السبيشال وان قد صرح قبل المباراة أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صلابة إشيبيلية الدفاعية.

من جهة أخرى، يريد أشبال “مونتيلا” تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة في “الأولد ترافورد”.

ولا تزال قضية “بوغبا” تصنع الحدث في الشياطين الحمر حيث أن التيار لا يمر بين اللاعب ومدربه.

ذئاب روما تتحدى برد أوكرانيا !

سيكون نادي روما في مهمة صعبة عندما يواجه شاختار دونتسيك في ملعب هذا الأخير لحساب الدور الثمن نهائي من دوري الأبطال.

أين يريد رفقاء المهاجم “دزيكو” تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في “الأولمبيكو”.

ويعول نادي روما على اللاعب الشاب “أوندير” الذي يصنع الحدث مؤخرا في إيطاليا بتسجيله 4 أهداف في آخر 3 مباريات.

من جهة أخرى، لن يقف نادي شاختار مكتوف الأيدي بل سيدافع على كل حظوظه من أجل مواصلة مشواره في التشامبينز.