مورينيو يعول على عوار في مواجهة آسي ميلان

يخوض الدولي الجزائري حسام عوار، وناديه روما، صدام قوي اليوم الجمعة، في مواجهة الضيف آسي ميلان، ضمن الدوري الإيطالي.

وتواجد عوار، على رأس التشكيلة الأساسية لناديه روما، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثالثة من الكالتشيو.

ويعول المدرب خوزي مورينيو، على جاهزية وامكانيات نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذه المواجهة.

يذكر أن حسام عوار، افتتح عداده التهديفي مع ناديه روما، خلال مشاركته بديلا في الجولة الماضية، في مواجهة هيلاس فيرونا، والتي انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة (2-1).