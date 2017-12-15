مورينيو يواجه عقوبة الإيقاف لهذا السبب !

أكدت الإتحادية الإنجليزية لكرة القدم أمس الخميس، أنّ مورينيو مطالب بتفسير تصريحاته الأخيرة قبل بداية مباراة الداربي أمام السيتي الأسبوع الماضي.

وكان مورينيو قد صرح في ندوة صحفية، أنّ لاعبو السيتي يمثلون فوق أرضية الميدان ويفقدون توازنهم بسهولة.

حيث قال: “لاعبو السيتي يفقدون توازنهم بسهولة، رياح قليلة كفيلة بإسقاط لاعبيهم”.

واعتبر الإتحاد الإنجليزي هذا التصريح انتقادا للحكام وبالتالي سيواجه مورينيو عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات.

في نفس السياق، فإن المدرب البرتغالي ذهب إلى غرف ملابس السيتي وطالبهم بعدم المبالغة بإحتفالهم بالفوز.

قبل أنّ يختلط الحابل بالنابل، ويقذف “السبيشل وان” بقارورة من الماء كانت من غرف ملابس السيتي.