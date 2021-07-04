“مورينيو” يُريد بن سبعيني في ناديه الجديد !

كشفت مصادر صُحفية إيطالية أن المُدرب البرتغالي الجديد لفريق “أي سي روما” الإيطالي “جوزي مورينيو” منح إدارة “الذئاب” قائمة اللاعبين الذي يُريد ضمهم خلال هاته الصائفة.

وحسب ذات المصادر فإن القائمة المُصغرة للسبيشل وان ضمت الظهير الأيسر للمُنتخب الوطني الجزائري “رامي بن سبعيني” الناشط في نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، حيث يُريد مُدرب ريال مدريد السابق التعاقد مع إبن ولاية قسنطينة لتدعيم كتيبة فريق العاصمة الإيطالية.

وتنوي إدارة فريق أي سي روما الدخول في مفاوضات مع إدارة غلادباخ في الساعات القليلة القادمة من أجل ضم خريج مدرسة أتلتيك بارادو، والذي سبق له اللعب لفرق مونبولييه، ران في الدوري الفرنسي اضافة الى احترافه في الدوري البلجيكي.