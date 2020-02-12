مورينيو يُصرّ على عطال

لا يزال الدولي الجزائري يوسف عطال، يصنع الحدث لدى كبار الدوري الإنجليزي، وهذا رغم إصابته الخطيرة وغلق أبواب الميركاتو الشتوي.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية، بأن نادي توتنهام ومُدربه جوزي مورينيو، مُصران على الإستفادة لاعب نادي نيس، بداية من الموسم القادم.

وأكدت جريدة “الدايلي ستار”، بأن إدارة “السبيرز” ستمنح قيمة 142 مليون أورو، للقيام بالتعاقدات التي يرغب فيها، بداية الصيف القادم.

ولا يزال خريج مدرسة الجياسكا، مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع نيس والذي لا يُعارض بيعه في حالة تلقيه مُقترحات ضخمة.