موزار جيلالي بنك الجزائر الخارجي هو سبب ما وصلت إليه ENIEM اليوم

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، موازر جيلالي أن بنك الجزائر الخارجي هو سبب ما وصلت إليه أونيام اليوم.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات عبر قناة النهار قال موازر جيلالي ان البنك منحن لـ ENIEM 06 ملايير دينار فقط.

في حين شركة ENIEM قدمت للبنك ماقيمته 60 مليار دينار كضمانات أي مايعادل 10 مرات مامنحنا إياه البنك يضيف موازر جيلالي.

وأضاف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM أن المجمع كان محظورة منذ جانفي 2019 أي منذ سنتين

وتم تقديم للبنك مخطط حول الرؤية الجديدة للشركة وكذا مخطط تقويم من اجل منحنا قروض جديدة

كما كانت لدينا عقود مع المؤسسات العمومية في سنة 2019 قدرت 2 مليار دينار وهنا البنك رفض مرافقتنا في هذه الخطة

وقال موزار جيلالي لو ساعدنا البنك ومنحنا قروض في 2019 لما وصلت حالة الشركة إلى ماهو عليه الأن ولا كنا قد صددنا قسط كبير من ديوننا

وفي ذات السياق طالب الرئيس المدير العام لـ ENIEMالسلطات بفتح تحقيق حول معالجة بنك الجزائر الخارجي لملف الشركة وسنقدم تقرير مفصل حول ذلك.