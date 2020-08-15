موزار..يجب تجديد تراخيص قطع CKD في اقرب وقت

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية, جيلالي موازر، على ضرورة تجديد تراخيص قطع سي كا دي (CKD).

وأوضح، موزار، أن صلاحية تراخيص قطع سي.كا.دي، انتهت يوم 22 جويلية الفارط.

وصرح المتحدث، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، “إن كانت كل النشاطات قد سجلت عودتها فإن بعض المنتجات لا يتم تصنيعها بسبب عجزنا عن جمركة المادة الاولية بعد انتهاء صلاحية تراخيص سي كا دي (CKD)”.

وكشف موزار، إنه تم تقديم، طلب اعادة تجديد هذه التراخيص لوزارة الصناعة و هي قيد الدراسة.

وأشار مدير المؤسسة، إلى أن اعادة تجديد هذه التراخيص سيسمح للمؤسسة بتفادي نفاذ مخزون المادة الاولية لا سيما الموجهة لتصنيع المدفأة وسخان الماء.