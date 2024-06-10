موزمبيق تفوز على غينيا وتقاسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة

أفرزت نتائج الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي لعبت اليوم الإثنين، عن تغييرات في ترتيب المجموعة السابعة التي تضم المنتخب الوطني.

وتمكن المنتخب الوطني من البقاء في صدارة ترتيب هذه المجموعة، بعد فوزهم على أوغندا، ورفع رصيدهم للنقطة التاسعة.

من جهة أخرى، صنع منتخب موزمبيق المفاجأة، في هذه الجولة، بفوزه على مضيفه منتخب غينيا، بهدف دون رد، نعززا رصيده بثلاثة نقاط جديدة.

وبهذا ارتقى منتخب موزمبيق للمركز الأول، مناصفة مع المنتخب الوطني، برصيد تسعة نقاط لكل منهما.

وأصبح ترتيب المجموعة السابعة، بعد الجولة الرابعة على النحو التالي:

الجزائر: 9 نقاط

موزمبيق: 9 نقاط

بوتسوانا: 6 نقاط

غينيا: 6 نقاط

أوغندا: 6 نقاط

الصومال: 0 نقطة