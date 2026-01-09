موزيس: “تحذونا عزيمة كبيرة للفوز ضد الجزائر”

أكد لاعب منتخب نيجيريا، موزيس سيمون، عزمه الكبير رفقة بقية زملائه في المتخب على الفوز ضد الجزائر، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وصرح اللاعب موزيس سيمون، اليوم الجمعة، في ندوتهم الصحفية: “مباراة المقبلة ضد الجزائر ستكون قوية، ويحذونا الحماس للفوز بهذه المباراة”.

كما أضاف: “نملك العديد من اللاعبين الشباب الذين يريدون اثبات أنفسهم، وأملنا اظهار ذلك، من خلال العمل على تحقيق التأهل”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه، نظيره النيجيري، سوم غد السبت، انطلاقا من الخامسة سماء، بملعب “مراكش”، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.