موساوي: “لست راضيا عن مستواي مع الخضر”

إعترف حارس المنتخب الوطني المحلي، توفيق موساوي، بعدم رضاه عن مردوده رفقة الخضر، في المباراة الودية التي جمعتهم بالمنتخب السعودي.

وصرح توفيق موساوي، لتلفزيون “النهار”: “لست مقتنعا بالأداء الذي قدمته مع المنتخب الوطني أمام السعودية، لكن هذه المباراة تمنحني خبرة للمستقبل”.

وأضاف: “هذه أول مرة أشارك فيها في مباراة دولية، كانت تنقصني الخبرة، التي أتمنى تحصيلها مستقبلا بمزيد من المشاركات”.

وختم حارس نادي بارادو: “أتمنى أنّ تمنح لي الفرصة مجددا مع المنتخب الوطني، لإثبات إمكانيات الحقيقية”.