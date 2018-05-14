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موساوي: “لست راضيا عن مستواي مع الخضر”

الرياضة
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موساوي: “لست راضيا عن مستواي مع الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف حارس المنتخب الوطني المحلي، توفيق موساوي، بعدم رضاه عن مردوده رفقة الخضر، في المباراة الودية التي جمعتهم بالمنتخب السعودي.

وصرح توفيق موساوي، لتلفزيون “النهار”: “لست مقتنعا بالأداء الذي قدمته مع المنتخب الوطني أمام السعودية، لكن هذه المباراة تمنحني خبرة للمستقبل”.

وأضاف: “هذه أول مرة أشارك فيها في مباراة دولية، كانت تنقصني الخبرة، التي أتمنى تحصيلها مستقبلا بمزيد من المشاركات”.

وختم حارس نادي بارادو: “أتمنى أنّ تمنح لي الفرصة مجددا مع المنتخب الوطني، لإثبات إمكانيات الحقيقية”.

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