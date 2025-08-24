موساوي ينضم إلى أتلتيك بارادو على سبيل الإعارة

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، عن توصلها إلى اتفاق رسمي مع نظيرتها من نادي أتلتيك بارادو، يقضي بإعارة الحارس، توفيق موساوي، إلى الأخير، لمدة موسم واحد.

وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الصفقة جاءت في إطار سعي الطرفين لتوفير فرص لعب أكبر للحارس، وتمكينه من استعادة مستواه التنافسي، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة على حراسة المرمى في بيت “العميد”.

موساوي، الذي يمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري، سيكون إضافة نوعية لتشكيلة بارادو خلال الموسم الكروي الجديد، حيث يتطلع الفريق للاستفادة من خبرته في تعزيز الخط الخلفي.