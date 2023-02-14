موسكو: إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمالي سوريا لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. عبر المعبرين اللذين فتحتهما، لا يتطلب قرار مجلس الأمن الدولي.

كما قال ديميتري بوليانسكي: “نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت”.

وأكد أن “هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي”.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي. من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري. مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.