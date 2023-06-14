موسكو.. الرئيس تبون يجري محادثات مع رئيس الوزراء الروسي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وجرى لقاء رئيس الجمهورية مع الوزير الأول الروسي، بمقر الوزارة الأولى بالعاصمة الروسية موسكو، وبحضور وفدي البلدين .

يشار أن الرئيس تبون أشرف صبيحة اليوم، على انطلاق أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الروسي بالعاصمة الروسية.

ويبحث المنتدى فرص الإستثمار ومجالات الشراكة والتعاون بين البلدين . ويشارك فيه 70 متعاملا اقتصاديا من الجزائر و200 رجل أعمال من روسيا.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون شرع في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين.

وستدوم زيارة رئيس الجمهورية، إلى موسكو ثلاثة أيام، (من 14 إلى 16 جوان الجاري). حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.