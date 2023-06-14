موسكو.. الرئيس تبون يدشن ساحة ونصب تذكاري لمؤسس الدولة الأمير عبد القادر

قام، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتدشين ساحة ونصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الأمير عبد القادر في موسكو. وهذا حسب ما افاد به موقع الجزائر الدولية.

ويعد هذا المعلم التذكاري الجديد، الأول من نوعه في روسيا الذي يمجد شخصية إسلامية وعربية. وذلك تقديرا لإسهامات ودور مؤسس الدولة الجزائرية في نشر قيم التسامح وحوار الأديان ومبادئ الإنسانية.

ويواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارته التي شرع فيها أمس الثلاثاء إلى فيدرالية روسيا لمدة ثلاثة أيام. بدعوة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

كما أشرف الرئيس تبون على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الروسي. حيث يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز فرص الشراكة والتعاون والاستثمار من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المرتقب أن يقوم الرئيس تبون، أيضا بزيارة إلى كل من مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

كما سيلتقي الرئيس تبون بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية في روسيا. وذلك في إطار حرصه على التواصل مع الجالية الوطنية بالخارج والاستماع لانشغالاتهم.

للإشارة، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.