موسكو ترتقب زيارة السراج وحفتر

تحدث رئيس فريق الإتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، عن زيارة مرتقبة لخليفة حفتر، وفايز السراج، لبلده لبحث حل الأزمة.

وقال دينغوف، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، مساء اليوم الأحد: “تفيد المعلومات المتوفرة لدي بأنّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستكون في صلبها شروط مواصلة التسوية في ليبيا”.

مضيفًا: “المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على إتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة”.

وواصل نفس المتحدّث: “قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المتمركز شرق ليبيا، عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول الموضوع نفسه”.

وأوضح المسؤول الروسي أنه من غير الواضح حاليا ما إذا سيكون هناك لقاء بين حفتر والسراج في موسكو.

لكنه أوضح أن الطرفين سيلتقيان “بشكل منفصل بالقيادة الروسية، وكذلك مع ممثلي الوفد التركي، الذي يتعاون مع روسيا حول هذه المسألة”.

مشيرا إلى أنّه “سيتولى مسؤولون من مصر والإمارات دور المراقبين في المحادثات”.