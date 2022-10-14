موسكو ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية “إعلان الجزائر”

رحبت روسيا بتوقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر” المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. التي جرت في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وإعتبرته روسية “إعلان الجزائر” أنه يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية نقلا عن وأج “نرحب بهذا القرار ذي الأهمية البالغة. ونأمل أن يتم تنفيذ جميع النقاط المحددة في الإعلان بنجاح خلال المواعيد المقررة”.تابعت روسية “اننا نقدر كثيرا دور الجزائر في ابرام هذا الاتفاق، الذي يفتح الطريق امام تحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) وفي الشتات”، مؤكدا أن موسكو “لطالما ايدت وحدة الصفوف الفلسطينية حول (…) منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأكدت الخارجية الروسية ان الوحدة بين الفصائل الفلسطينية ”تهدف هذه الوحدة إلى ضمان دفاع الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية عن حقوقهم الوطنية المشروعة والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات بناءة من أجل تحقيق تسوية شاملة ودائمة للنزاع بأسرع وقت”.

كما أبدت رويسيا في ختام البيان استعدادها “لتشجيع مسار تعزيز مواقف” جميع الفصائل الفلسطينية.