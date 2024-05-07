موسكو تستدعي السفير الفرنسي وتندد بسياسة باريس “الاستفزازية”

استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو للتنديد بسياسة باريس “الاستفزازية”. فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، بعد أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إمكانية إرسال قوات غربية إلى هناك.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان “بسبب التصريحات العدائية المتزايدة للسلطات الفرنسية. وتلقي معلومات تشير إلى تورط متزايد لفرنسا في الصراع الدائر حول أوكرانيا (…). تم استدعاء السفير الفرنسي بيير ليفي”.

وأضافت: “قدم الجانب الروسي تقييمه المبدئي لخط باريس الهدام والاستفزازي الذي يؤدي إلى تصعيد الصراع”.

وبحسب هذا المصدر، فإن “محاولات السلطات الفرنسية لخلق نوع من “الغموض الاستراتيجي” لروسيا. من خلال تصريحاتها غير المسؤولة حول احتمال إرسال وحدات غربية إلى أوكرانيا، محكوم عليها بالفشل”.

وخلص البيان إلى أن “أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقق”.

في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” الأسبوعية، التي نشرت الخميس، تبنى إيمانويل ماكرون. موقفه بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي: “إذا تمكن الروس من اختراق الخطوط الأمامية، وإذا كان هناك طلب أوكراني. - وهو ليس الحال اليوم – فيجب علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا بشكل مشروع”.

وأثار جدلا في نهاية فيفري عندما أكد أن إرسال قوات مسلحة غربية إلى الأراضي الأوكرانية لا ينبغي “استبعاده” في المستقبل.

ومن الواضح أن أغلب الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة، برزت بوضوح. على الرغم من أن بعضها اتخذ منذ ذلك الحين خطوة في اتجاه هذا الاتجاه.

وأعلنت روسيا، أمس الاثنين، إجراء مناورات نووية مرتقبة قرب أوكرانيا، ردا على “التهديدات” التي وجهها زعماء غربيون.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن النية كانت إرسال وحدات مسلحة إلى أوكرانيا. أي وضع جنود الناتو في مواجهة الجيش الروسي.