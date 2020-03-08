موسكو تهدد.. السجن لكل من لا يعزل نفسه بعد إصابته بكورونا

هددت السلطات بمدينة موسكو بسجن من لا يعزلون أنفسهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأفادت السلطات بمدينة موسكو، اليوم الاحد، أن مصير كل مصاب بفيروس كورونا ولم يقم بعزل نفسه بالمنزل لمدة أسبوعين، مصيره السجن.

وأشار ذات المصدر ان فترة العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات.

هذا وكانت حكومة مدينة موسكو قد أعلنت سابقا حالة التأهب القصوى وفرضت إجراءات إضافية لمنع انتشار المرض في العاصمة الروسية.

فيما أكد مجلس مدينة موسكو إنه “ينبغي على العائدين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما”.

وكشفت من جهتها إدارة الرعاية الصحية في موسكو اليوم الأحد، أن من يتجاهلون ذلك “يجازفون بفرض عقوبات صارمة عليهم تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات”.