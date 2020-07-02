موسم أبيض للسلة الجزائرية دون تحديد البطل !

أعلن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة السلة رابح بوعريفي عن إحتساب موسم أبيض بعد توقف المنافسة منذ شهر مارس الماضي.

وأكد بوعريفي في إتصال بالنهار أنه لن يتم تحديد هوية البطل وإعتماد ترتيب البطولة الحالي، بإعتبار أن هوية البطل تلعب في مباراة نهائية.

وقال: ” حسب الحسابات التي قمنا بها، رأينا أنه من المستحيل إستئناف البطولة هذا الموسم، لذلك نعلن بصفة رسمية نهاية الموسم الحالي، وسنقوم بتحضير بطولة الموسم المقبل التي ستنطلق شهر سبتمبر”

“لن يكون هناك بطل في الجزائر، لأن هناك مجموعتين في نفس البطولة “