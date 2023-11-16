موسم الإصطياف 2023: فتح 437 شاطئ مسموحة للسباحة.. وأزيد 6.5 مليون زائر

نشرت اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتحضير لموسم الإصطياف حصيلة موسم إصطياف 2023 .

وحسب تقرير اللجنة عرف موسم الاصطياف المنصرم فتح 437 شاطئ مسموحة للسباحة، وتمت تهيئتها بغلاف مالي يقدر بـ 2.5 مليار دينار منها 1.8 من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وأضافت اللجنة تم تسجيل 214 حالة وفاة غرقا رحمهم الله منها 111 حالة وفاة بالشواطئ الممنوعة للسباحة.

وعرف موسم الاصطياف المنصرم أعداد قياسية للمسافرين الوطنيين أوالأجانب التي فاقت 6.5 مليون مسافر. بفضل التدابير التسهيلية التي تم وضعها على مستوى المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة ان المصالح الأمنية ومصالح حرس السواحل ومصالح الحماية المدنية لم تدخر أي مجهودات لحفظ الأمن والنظام العموميين. وكذا وضمان سلامة المصطافين غير أنه ينبغي التأكيد على أن التجاوزات المسجلة في هذا المجال.