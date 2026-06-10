موسم الاصطياف.. إيفاد فرق تفتيش ومتابعة ميدانية إلى الولايات الساحلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، عن إيفاد فرق تفتيش ومتابعة ميدانية من إطارات الإدارة المركزية للوزارة إلى مختلف الولايات الساحلية، مرفوقين بممثلي القطاعات والهيئات الأعضاء في اللجنة الوطنية لتحضير لموسم الاصطياف ومتابعة سيره، وهذا تجسيداً لتعليمات الوزير السعيد سعيود، الرامية إلى توفير كافة الظروف الملائمة وضمان الجاهزية التامة للشواطئ والمرافق والخدمات العمومية، بما يكفل استقبال المصطافين في بيئة آمنة ونظيفة ومنظمة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخرجات الميدانية تندرج ضمن آلية المتابعة الدورية التي للوقوف عن كثب على مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة للسلطات المحلية والمتدخلين المعنيين، وضمان استكمال كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال المصطافين والزوار خلال موسم الاصطياف 2026.

حيث قامت اللجان بمعاينات ميدانية شملت عدداً من الشواطئ المسموح بها للسباحة والمرافق التابعة لها، حيث تم الوقوف على مدى جاهزية مراكز الحراسة التابعة للحماية المدنية والشرطة والدرك الوطني، ومعاينة وضعية النظافة والتهيئة، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية والخدماتية، إلى جانب تقييم ظروف استغلال حظائر المركبات ومدى احترام التنظيم المعمول به على مستوى الشواطئ.

كما عقدت هذه اللجان اجتماعات تقييمية مع السلطات المحلية ومختلف الفاعلين والمتدخلين، خصصت لدراسة مستوى تقدم التحضيرات وتحديد النقائص المسجلة والتكفل بمعالجتها في حينها، بما يضمن توفير أفضل الظروف للمصطافين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه العملية تبرز حرصها على المتابعة الميدانية المباشرة لمختلف التحضيرات المرتبطة بموسم الاصطياف، والسهر على توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الموعد السنوي الهام، بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم.

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