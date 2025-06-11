موسم الاصطياف.. تعليمات صارمة من وزير الصحة

ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

كما تم تخصيص اجتماع وزير الصحة لتقييم جاهزية القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن. تحسبا لموسم الاصطياف 2025.

وتم عرض ومناقشة خطة العمل الوطنية الهادفة إلى مجابهة المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف. لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حركة المصطافين. مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية. الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الأمراض الحيوانية المصدر. إضافة إلى تزايد حالات لسعات العقارب، خاصة في المناطق الجنوبية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الصحة، إلى تعزيز الجاهزية الشاملة للقطاع الصحي. وذلك من خلال مضاعفة جهود اليقظة الصحية. وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لضمان تدخل سريع وفعال في حال تسجيل أي طارئ صحي أو تفشي وبائي محتمل. وقد شدّد على جملة من الإجراءات الوقائية التي يتوجب تنفيذها بدقة.

ومن أهم هذه الإجراءات تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والمحلية. لضمان التدخل الفوري عند الضرورة وتبادل المعلومات الصحية بشكل مستمر.

ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية و المادية اللازمة. و ضمان التوفر المستمر للأدوية، اللقاحات و الأمصال.

وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصحية، المخيمات الصيفية. محطات الترفيه، ومياه السباحة والشواطئ، وذلك بالتنسيق مع مصالح الرقابة المختصة.

وإعادة تفعيل اللجان المحلية متعددة القطاعات تحت إشراف السادة الولاة. من أجل ضمان مراقبة صارمة لمعايير النظافة والصحة العمومية في الفضاءات العامة.

وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة (فرق طبية وشبه طبية)، للرفع من جاهزيتها للتكفل بالحالات الاستعجالية المتكررة خلال موسم الإصطياف.

حملات تحسيسية تحسبا لموسم الإصطياف

وإطلاق حملات تحسيسية جوارية واسعة موجهة للمواطنين، تُركز على التربية الصحية والوقاية من الأمراض الموسمية و السلوكيات الصحية الواجب تبنيها، مع التركيز على الفئات الهشة كالأطفال ،الأشخاص المسنين، و النساء الحوامل.

كما شدد السيد الوزير على أهمية التوعية بالتغذية الصحية في ظل الانتشار الواسع لاستهلاك الأغذية الجاهزة و الوجبات السريعة وغير المتوازنة، داعيا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة التغذية السليمة من خلال برامج تربوية وتكوينية تنطلق من مرحلة الطفولة المبكرة (الطور التحضيري). وتمتد إلى المستويات الجامعية ومراكز التكوين.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني في إنجاح الجهود التوعوية، داعيا إلى تفعيل الشراكات مع الإذاعات المحلية قصد ضمان إيصال الرسائل التوعوية و الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صارمة بضرورة التطبيق الفوري لكل الإجراءات الوقائية والتعليمات المسداة. مؤكدا على ضرورة التنسيق متعدد القطاعات على أوسع نطاق. داعيا جميع الفاعلين إلى تكثيف التعاون والعمل الميداني المشترك من أجل ضمان صيف آمن وصحي لكل المواطنين والمصطافين على حد سواء.

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