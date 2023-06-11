موسم الاصطياف 2023 : تسهيلات لاستقبال الجالية لاسيما في أسعار التذاكر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بتجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أعطى الرئيس تبون توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر.

كما أمر رئيس الجمهورية بتنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، لتقوية الصّلة بوطنهم الأم.

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