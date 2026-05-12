موسم الاصطياف 2026..برنامج عمل لاستقبال المواطنين

باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن على تجسيد برنامج عمل متكامل. يهدف إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال المواطنين وإنجاح الموسم الصيفي. وذلك من خلال جملة من التدابير الميدانية والتنظيمية.

كما جاء البرنامج في إطار التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف 2026، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. المسداة خلال الاجتماع التنسيقي الأخير مع السادة الولاة. والمتعلقة بضرورة ضمان جاهزية كاملة للمرافق والخدمات الموجهة للمصطافين.

ومن أبرز التدابير التي عملت بها السلطات المحلية، عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مدى تقدم التحضيرات وتقييم تنفيذ الإجراءات المسطرة. وتكثيف الخرجات الميدانية لمعاينة مشاريع تهيئة الواجهات البحرية والشواطئ، لاسيما ما تعلق بالتبليط، الإنارة العمومية. الأرصفة، وتهيئة الفضاءات المخصصة للمصطافين.

كما تم تسريع عمليات تنظيف الشواطئ ورفع النفايات المنزلية والهامدة، مع تدعيم فرق النظافة والعتاد المخصص لذلك. وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حول الوقاية من حرائق الغابات، أخطار السباحة في الأماكن غير المحروسة. والمحافظة على البيئة الساحلية. أين تم تعزيز التغطية الأمنية عبر تكثيف تواجد مختلف المصالح الأمنية وأعوان الحماية المدنية. على مستوى الشواطئ والفضاءات السياحية.

في حين، تم محاربة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للشواطئ، والتجارة الفوضوية. مع تنظيم مواقف السيارات ومداخل الشواطئ لتسهيل حركة المصطافين. وإعادة تهيئة وصيانة المسابح، بيوت الشباب، المخيمات الصيفية وفضاءات الترفيه، مع توفير شروط الراحة والأمن للمستفيدين. وكذا مراقبة جاهزية المؤسسات الفندقية والسياحية ومدى احترامها لشروط النظافة وجودة الخدمات المقدمة.

إضافة إلى تهيئة الفضاءات الغابية وغابات الاستجمام وتجهيزها بالمرافق الضرورية لاستقبال العائلات والمصطافين. وإعداد برنامج ثقافي، فني وترفيهي متنوع يشمل مختلف النشاطات الصيفية لفائدة العائلات والشباب والأطفال.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن المقاربة الشاملة التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان موسم اصطياف ناجح. في إطار التنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات والمتدخلين، بما يضمن توفير فضاءات نظيفة، آمنة ومهيأة تستجيب لتطلعات المواطنين.

