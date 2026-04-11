موسم الحج.. إنطلاق عملية حجز الغرف غدا الأحد

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى علم كافة الحجاج الميامين المسجلين مع الديوان أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة ستنطلق ابتداء من ظهيرة يوم غد الأحد، وذلك بالنسبة لحجوزات الرحلات من تاريخ 29 أفريل إلى غاية 10 ماي 2026م.

وحسب بيان للديوان، يتم الحجز، عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج https://bawabetelhadj.dz .

وأشار البيان، إلى أن عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية ستتم برمجتها تباعا.

وذكر البيان، بأنه يتم فتح حسابكم في تطبيق ركب الحجيج بنفس بيانات الدخول في البوابة الجزائرية للحج.