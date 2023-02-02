موسم السياحة الصحراوية.. توافد نحو 37 ألف سائح على الساورة ببشار

سجلت الساورة، سيما منطقة تاغيت التي تبعد 97 كلم جنوب بشار، تدفق زهاء 37.000 سائح أجنبي ووطني. وذلك منذ بداية موسم السياحة الصحراوية (2023/2022).

وأوضح في هذا الصدد مسؤول مصلحة السياحة بمديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية عبد الحميد زاهي لوأج “أن هذه المنطقة سجلت هذا التوافد للسياح المحليين والأجانب. سيما “خلال العطلة المدرسية الشتوية وأعياد نهاية السنة”.

كما أشار أن المهنيين بقطاع السياحة سيما منهم أصحاب وكالات السياحة والأسفار قد ساهموا بقدر كبير في نجاح هذا الموسم. الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو من خلال تنظيم أنشطة سياحية وثقافية متنوعة لفائدة ضيوف الساورة.

وتعد منطقة تاغيت الممتدة على مساحة 8.040 كلم مربع وبما تشتهر به من تراث طبيعي وسياحي وثقافي واحدة. من بين الوجهات السياحية المفضلة سواء لدى السياح المحليين أو الأجانب, حسبما أشير إليه.

وتشتهر هذه الوجهة السياحية بالخصوص بكثبانها الرملية العالية بارتفاع يفوق 200 مترا، وواحات النخيل القديمة. فضلا عن قصر تاغيت العتيق ومحطات النقوش الصخرية التي تشهد بعمق تاريخ الجزائر.

كما يمكن ممارسة بهذه المنطقة بعض الألعاب الرياضية على غرار كانو-كاياك (لعبة رياضية وترفيهية وهي عبارة عن سباق القوارب). على مستوى البحيرة الواقعة بجوار واحات النخيل.

وأحصت ولاية بشار خلال السنة المنصرمة تدفق ما مجموعه 67.663 سائحا من بينهم 3.820 سائحا أجنبيا. من شتى الجنسيات، حسب معطيات مديرية القطاع.