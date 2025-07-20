موسم تاريخي لأصاغر مستقبل أولاد شبل لكرة السلة

بصمت فئة أصاغر فريق مستقبل أولاد شبل لكرة السلة، على موسم استثنائي وتاريخي، حصدت خلاله 3 ألقاب دفعة واحدة.

وكانت البداية بتتويج شبان أولاد شبل، لكرة السلة، بالبطولة الولائية بعد 18 مباراة قدموا فيها مستويات راقية، ليتحولوا إلى البطولة الجهوبة، أين توجوا مجددا، عقب الفوز ذهابا وإيابا.

قبل أن يؤكدوا سيطرتهم بحصدهم لقب البطولة الوطنية، اثر الفوز ذهابا وإيابا، ليبصموا بذلك. على مشوار بطولي خاضوا خلاله 22 مباراة في البطولات (الجهوية، الولائية والوطنية) محققين 22 انتصارا.

وفي منافسة كأس الجمهورية، لم يكن الأمر مختلفا، حيث حقق أصاغر أولاد شبل. 8 انتصارات وضعتهم في النهائي، إلا أن الحظ خانهم بعدما خسروا اللقب لصالح نُظرائهم من نادي الغزوات ولاية تلمسان.

وإلى جانب هذا المشوار البطولي لشبان يتوقع أن يكون لهم شأن كبيرة في السلة الجزائرية، فإن أصاغر مستقبل أولاد شبل. يتواجدون في طريق خطف لقب رابع يضاف إلى انجازاتهم هذا الموسم. وهم الذين سيلاقون هذا الثلاثاء، ترجي أمل درارية، في نصف نهائي كأس الرابطة.

