موسوعة “ويكيبيديا” تتعرض لهجوم إلكتروني    

كشفت إدارة مؤسسة “ويكيبيديا” عن سبب التعطل المفاجئ يوم أمس لموسوعة الإنترنت المجانية “ويكيبيديا” في مختلف دول العالم.

أفاد بيان صادر عن مؤسسة “ويكيبيديا” اليوم السبت أن سبب تعطل موسوعة الإنترنت المجانية “ويكيبيديا” يعود لاختراق إلكتروني.

وأشارت المؤسسة أن الموقع تعرض لهجوم يعرف بإسم “هجمات الحرمان من الخدمات” والذي يتم خلاله إغراق الموقع ببيانات غير اللازمة.

وأدانت مؤسسة “ويكيبيديا” اختراق موسوعة الإنترنت واصفة إياه بالمهدد لحق الجميع في الوصول لحرية تبادل الأفكار والمعلومات.

يذكر أن موسوعة الإنترنت المجانية “ويكيبيديا” تعرضت يوم أمس ولفترة وجيزة لعطل مفاجئ أثر على استحالة الوصول إليها في مناطق مختلفة حول العالم.

وكانت القارة الأوربية بالتحديد بريطانيا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر المتسخدمين تضررا جراء هذا العطل.