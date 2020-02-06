موسوني: “بن عبد الرحمان “بياع” وأنا طردته من الفندق في تونس”

ردّ اللاعب والمدرب السابق لشبيبة القبائل، فوزي موسوني، بالثقيل، على التصريحات الأخيرة للمدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان.

وصرح فوزي موسوني، لتلفزيون “النهار”: “بن عبد الرحمان هو شخص “بياع”، كان ينقل الأخبار للرئيس السابق محند شريف حناشي”.

وأضاف: “بقدوم الرئيس الحالي شريف ملال، انقلب بن عبد الرحمان على حناشي، وصار يعمل بنفس الطريقة مع ملال”.

وتابع: “في تونس طردته من غرفة الفندق، وذهب للمبيت في بهو الفندق، لهذا يقول أنني لا أجيد عملي، وأتحداه أن يواجهني وجها لوجه، إذا كانت له الجرأة على ذلك”.

وختم فوزي موسوني: “أنا أملك شخصية، والكل يعرفني ويحترمني، على عكس بن عبد الرحمان، الذي يسعى بكل الطرق للبقاء في شبيبة القبائل”.