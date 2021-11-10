موسى الكوني: ليبيا بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في النضال والديمقراطية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن بلاده بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في نضالها وديمقراطيتها ووحدة شعبها.

وقال الكوني في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن بلاده بحاجة لأن “تتتلمذ من المدرسة “الجزائرية” العريقة في نضالها وفي الوحدة الوطنية لشعبها. وأيضا ديمقراطيتها التي صنعها الشعب الجزائري بإرادته، والتي ساعدت على إستقرار البلاد”.

و أضاف المسؤول الليبي، أن الحديث مع الرئيس تبون كان مطولا ويحمل الكثير من التفاصيل. وأبدى فيه الرئيس كعادته حرصه على أن يعمل كافة الإخوة الليبيين على تعزيز اللحمة الوطنية للشعب الليبي”.

وأكد الكوني، أن الرئيس تبون “ضرب لنا أمثلة عما عاشته الجزائر في المحن التي مرت بها. ولكن كانت الإرادة الوطنية الجزائرية هي التي ساعدت على وحدة الجزائر وخروجها من كافة الأزمات التي مرت بها منذ حرب التحرير الوطني”.

وأكد الكوني في ذات السياق، على إستمرار التشاور والحديث مع الرئيس تبون خاصة في الأيام اللاحقة. التي ستتزامن مع “تنظيم الانتخابات. توحيد الجيش وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

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