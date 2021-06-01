موسى تواتي: المراقبون القادمون من الخارج لمراقبة الإنتخابات كانوا يتواطؤون مع العصابة

قال موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية، أنه لايمكن لأي دولة أن تجعل من الانسان غير قادر على صنع إقتصاد. مضيفا أن هناك من جاء للحكم تحت وصاية فرنسية لإذلال شخصية الإنسان الجزائري.

وأضاف موسى تواتي خلال تجمع شعبي بولاية المدية، أن الجزائر في مرحلة إستقالة جماعية من طرف الشعب سببت العزوف عن الانتخابات بسبب فقدان الثقة بين الشعب والسلطة.

وكشف في ذات السياق، أن السياسة ليست بيع البترول. مضيفا أن المراقبين والملاحظين القادمين من الخارج لمراقبة الإنتخابات كانوا يتواطؤون مع العصابة. مؤكدا أن تعهد الرئيس بنزاهة الإنتخابات دفع الحزب للمشاركة في هذه الإستحقاقات.