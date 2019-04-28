موسى دادة: قطاع التكوين المهني سيستقبل أزيد من 382 ألف متربص خلال الدخول المقبل

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، اليوم الاحد، أن القطاع سيستقبل خلال الدخول المهني المقبل، أزيد من 382 ألف طالب في مختلف التخصصات.

وخلال إشرافه على لقاء وطني لإطارات ومدراء القطاع بالولايات، أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتجنيد كل القدرات البيداغوجية، من أجل استقبال المتربصين.

وأشار أنه تم وضع 34 مؤسسة تكوينية جديدة حيز الخدمة، بطاقة استيعاب بيداغوجية اجمالية تقدر بـ15 الف و 100 منصب تكوين، و 4260 سرير، فيما يخص النظام الداخلي.

وبخصوص التأطير، ذكر الوزير أن عدد المكونين خلال الدخول المقبل يقدر بـ 2000 مكون.

بالاضافة الى 450 أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة ثانية، و700 استاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين درجة أولى، و850 استاذ في التكوين المهني.

وأشار أن أزيد من 12 الف موظف سيستفيدون من تحسين المستوى في المجال البيداغوجي، والتكوين قبل الترقية وتحسين ، ورسكلة المكونين والمقتصدين المسيرين.